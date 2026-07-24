الرئيسية/محلياتالتحالف: تنفيذ رد عسكري متناسب ضد أهداف حوثية في الحديدةالتحالف نفذ ردًا حازمًا وقويًا بعد أن وضع أولوياته واهتمامه 25 يوليو 2026 00:25آخر تحديث : 25 يوليو 2026 00:25المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةالمليشيات الحوثيةاليمنوزارة الدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنقل: أضرار طفيفة بسفينة سعودية استهدفت في البحر الأحمرإطلاق "تطبيق العلا" لتسهيل الخدمات الرقميةاستحداث مجلس للتعليم العام ومنحه صلاحيات موسعةمرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام