الرئيسية/محليات"التحالف": مزاعم الحوثي بشأن استهداف التجمعات القبلية باطلةالقبيلة اليمنية ستظل مكوّنا أصيلاً وركيزة راسخة في النسيج الاجتماعي22 أكتوبر 2026 23:19آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 23:39اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24القبائل اليمنيةالميليشيا الحوثيةتحالف دعم الشرعيةالأمن في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة الرياض تدعو السكان إلى المشاركة في تسمية 17 حديقة الدخن.. ذاكرة الحقول التي تروي حكاية الأرض في جازانالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران البنية التحتية بالرياض يستقبل أكثر من 8 آلاف بلاغ خلال سبتمبر