الرئيسية/محلياتالتحالف: نفذنا ردًا عسكريًا متناسبًا ضد أهداف حوثية في الحديدةالمملكة وقفت وستظل إلى جانب الشعب اليمني وحكومته في أصعب الظروف25 يوليو 2026 00:25آخر تحديث : 25 يوليو 2026 01:44المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةالمليشيات الحوثيةاليمنوزارة الدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعثور على مفقود بعد يومين في محمية الإمام تركيالنقل: أضرار طفيفة بسفينة سعودية استهدفت في البحر الأحمرإطلاق "تطبيق العلا" لتسهيل الخدمات الرقميةاستحداث مجلس للتعليم العام ومنحه صلاحيات موسعة