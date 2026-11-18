الرئيسية/محليات"التحالف": نفذنا عملية نوعية ضد الحوثيين ودمرنا 60 هدفاًالعملية النوعية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية18 نوفمبر 2026 03:43آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 03:51المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفمليشيا الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأراضي البيضاء": تسوير الأرض وحده لا يوقف الرسم"حافلات المدينة" تُطلق خدمة الرد الآلي للمستفيدينالغطاء النباتي يستعيد حضوره في المراعي بـ"نثر البذور" "الوزراء": السماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة