الرئيسية/محلياتالتحالف ينفذ رداً عسكرياً على استهداف الحوثيين المدنيين والأعيان المدنيةطالبت قيادة التحالف من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بالحديدة29 نوفمبر 2026 12:03آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 13:14الموقع المطلوب إخلاؤه في ميناء رأس عيسىأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالحديدةاليمنالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرى«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة تمكين 90% من مستفيدي الرعاية الاجتماعية و78 ألف ضمانيمحافظ جدة يستقبل حارس أمن أنقذ طفلاً من الدهس