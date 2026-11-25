الرئيسية/محلياتالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027يعتمد تصنيف نيوزويك على توصيات خبراء الرعاية الصحية25 نوفمبر 2026 18:42آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 18:42مستشفى الملك فيصل التخصصيأأالرياض:أخبار 24الطب المتخصصالتخصصات الطبيةالرعاية الصحية في الشرق الأوسطتصنيف المستشفياتمستشفى الملك فيصل التخصصيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الإسكان": نستهدف ضخ 80 ألف وحدة وأرض مطورة بـ2027البنية التحتية بالرياض تصدر أكثر من 19 ألف ترخيص في أكتوبرسقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على ميناء جازانخادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بحساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل