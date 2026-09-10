الرئيسية/محليات"التخصصي" يعزز ريادته بـ 3 جوائز في "أداء الصحة"إنجاز جديد لمستشفى الملك فيصل في كفاءة الرعاية وتجربة المرضى10 سبتمبر 2026 12:49آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 12:50وزير الصحة يُتوّج "التخصصي" بالمركز الأول في ثلاث فئات من "جائزة أداء الصحة"أأالرياض :أخبار 24الرعاية الصحيةمستشفى الملك فيصل التخصصيوزير الصحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد 4 مدن عسكرية ضمن برنامج المدن الصحية"الطيران المدني" تمنح "دلتا إيرلاينز" تصريحًا لبدء رحلات أتلانتا–الرياضرئيس ديوان المظالم: تعديلات نظام القضاء تعزز الاستقرار القضائي"الأرصاد": سحب ماطرة على أجزاء من 7 مناطق