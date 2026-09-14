الرئيسية/محلياتالترفيه تحصد ذهبية "ستيفي 2026"لتميزها في تنفيذ استراتيجية لتأهيل وتطوير رأس المال البشري في القطاع الترفيهي14 سبتمبر 2026 17:58آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 18:15"الترفيه" تحصد الجائزة الذهبية في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026أأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للترفيهجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقياالقطاع الترفيهيإنجازات الهيئة العامة للترفيهالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة تستضيف مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر المقبل"الشورى" يدعو لإعادة النظر في اشتراطات تمويل الأفرادالملتقى البحري السعودي الدولي ينطلق 23 نوفمبر في الرياض الرياض تتفوق على نيويورك في معدلات عودة النبض