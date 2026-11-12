الرئيسية/محليات"الترفيه" تستعرض أداء القطاع ومؤشراته خلال الربع الثالث من 2026.466 فعالية في 109 مدن ومحافظات ونمو الوجهات الترفيهية بنسبة 18%12 نوفمبر 2026 16:56آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 16:56موسم الرياضأأالرياض:أخبار 24قطاع الترفيهتجارب الزوارالترفيهالهيئة العامة للترفيهفعاليات الترفيهالتعليقاتأأخبار ذات صلةملحق فني لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الكينيةالقصاص بمواطن قتل آخر طعنًا بأداة حادة في المدينة"هيئة المقاولين" تدشّن حساب منصة "مقاول" لخدمة المستفيدينأمير الجوف يدشّن مشروعات صحية وبلدية في سكاكا