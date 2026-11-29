الرئيسية/محليات"التعليمية" تحصل على 4 اعتمادات دولية من "CARF"الاعتمادات الدولية تعزز جودة خدمات التربية والتأهيل المتخصصة29 نوفمبر 2026 19:39آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 19:39برامج تطوير مهارات العاملين بالتعليمأأالرياض:أخبار 24التربية الخاصةتطوير التعليمتعليمالإعاقةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبرإيقاف محامٍ لنشره معلومات مضللة بشأن بيع عقار في مزاد علنيخاصفتيات سعوديات يبتكرن منظومة لرصد الصواريخ قبل وصولها بـ 3 دقائق برنامج لتأهيل 15 ألف معلمة رياض أطفال في الفنون الأدائية