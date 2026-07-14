الرئيسية/محليات"التعليم" تطبق النموذج العربي للجودة والتميز وتدريب القياداتبالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم14 يوليو 2026 12:00آخر تحديث : 14 يوليو 2026 12:44حفل إطلاق برنامج تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم في مقر الوزارة بالرياضأأالرياض:أخبار 24مراقبة الجودةوزارة التعليموزير التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةتكليف الشيخ إبراهيم الشمسان وكيلاً للنيابة العامة"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على الرياض والشرقيةأمير الشمالية يضع حجر الأساس لمصنع اللقاحات البيطرية"الداخلية" تدعو إلى تجنّب تداول الشائعات والمقاطع المجهولة