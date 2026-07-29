الرئيسية/محلياتالتعليم تعتمد افتتاح 10 مدارس للموهوبين في الأحساءاكتشاف الموهوبين ورعاية قدراتهم واستثمار طاقاتهم30 يوليو 2026 00:17آخر تحديث : 30 يوليو 2026 00:33التعليم يعتمد افتتاح 10 مدارس للموهوبين في الأحساءأأالأحساء:أخبار 24تعليم الاحساءمحافظة الأحساءالمواهبوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة "بكر بن بكر".. أول مهندس بترول سعودي في "أرامكو""الحج والعمرة" تطلق بوابة التكاملات لتعزيز التحول الرقميإشادة دولية بتحول المدينة المنورة لنموذج حضريإتاحة تعديل بيانات شهادتي الميلاد والوفاة عبر "أبشر"