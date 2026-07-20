الرئيسية/محلياتالتقرير السنوي لـ"جودة الحياة".. إنجازات تتجاوز المستهدفات تحقيق نتائج تجاوزت المستهدفات المقررة20 يوليو 2026 13:32آخر تحديث : 20 يوليو 2026 14:26برنامج جودة الحياةأأالرياض:أخبار 24برنامج جودة الحياةرؤية السعودية 2030الناتج المحلي الإجماليتحسين جودة الحياةالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستشارية طوارئ: ضعف الرقابة السبب الأبرز لغرق الأطفال بالمسابحإعلان نتائج القبول الجامعي.. وغدًا آخر موعد لتأكيد المقاعدإطلاق تأشيرة عمرة متعددة بصلاحية عام وإقامة 90 يومًا"الأرصاد": استمرار ارتفاع الحرارة على عدة مناطق