الرئيسية/محليات"الثقافة" تدشن المنصة الموحدة "ثقافتي" خلال "ليب 2026"تُقدِّم خدماتٍ ثقافيةً في تجربةٍ رقمية متكاملة3 سبتمبر 2026 13:27آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 13:27جناح وزارة الثقافة في ليب 2026أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030ليبالثقافة السعوديةوزارة الثقافةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لمواطن هرب "الإمفيتامين" إلى المملكةرصد 3 آلاف مخالفة ببنية الرياض التحتية في أغسطسوزير التعليم يبحث في إندونيسيا تعزيز التعاون في الابتكار والبحث العلميتجمع مطارات الثاني يحصد 36 اعتمادًا دوليًا و3 جوائز عالمية