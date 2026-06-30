الرئيسية/محلياتالجامعة الإسلامية تتصدر عالميًا مؤشر التنوع الدولي للطلابتوفير بيئة تعليمية تجمع طلابًا من ثقافات ولغات متعددة1 يوليو 2026 01:02آخر تحديث : 1 يوليو 2026 01:02التفوق يجسّد مكانتها العالمية ودورها في خدمة الإسلام والإنسانيةأأالمدينة المنورة:"أخبار 24"المدينة المنورةالجامعة الاسلاميةالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق