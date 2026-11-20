الرئيسية/محليات"الجضعي" يزور مستشفى غايز بلندن لتطوير العلاجات المتقدمة أطلع على الأبحاث الطبية والعلاجات الجينية والخلوية وتعزيز الابتكار الصحي20 نوفمبر 2026 14:47"الجضعي" يجتمع مع قيادات مستشفى غايز بلندنأألندن:أخبار 24الغذاء والدواءهشام الجضعيلندنالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماًالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف محافظ "الحكومة الرقمية" الأحدالبنيان يشهد توقيع 9 اتفاقيات بأمريكا ويزور معرض الطلبة السعوديين"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 4 مناطق