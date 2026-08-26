الرئيسية/محلياتالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تواصل تميزها في الحوكمة بتحقيق 99.9%إنجاز مؤسسي جديد يضاف إلى مسيرة نجاحاتها26 أغسطس 2026 12:58آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 12:58 الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالزهايمرالجمعية السعودية لمرض الزهايمرمرض الزهايمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةتكثيف الرقابة على حافلات النقل التعليمي مع بدء العام الدراسياختتام المزاد الدولي للصقور بمبيعات تتجاوز 33 مليون ريالتوقعات بأمطار على أجزاء من 5 مناطق حلول تقنية تعزز جودة الخدمات البلدية في الباحة