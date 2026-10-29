الرئيسية/محلياتالجوازات تجدد دعوتها لليمنيين للاستفادة من مهلة التصحيح تستمر فترة التصحيح لمدة شهرين وتشمل المتغيبين عن العمل29 أكتوبر 2026 19:32آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 19:46شخص يحمل جواز سفرأأالرياض:أخبار 24اليمنيينالجوازاتمكةالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقةجامعة نجران تتقدم 4 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية أمر ملكي بتعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم سيول تبوك.. جريان آمن لوادي أبو نشيفة وانسيابية مرورية