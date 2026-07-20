الرئيسية/محليات"الجوازات" تُصدر 25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الإقامة والعملشملت القرارات عقوبات بالسجن والغرامة المالية والترحيل20 يوليو 2026 15:02آخر تحديث : 20 يوليو 2026 15:02موظفو الجوازات ينهون إجراءات المغادرين عبر مطارات المملكةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملمخالفي نظام امن الحدودالعمالة المخالفةالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ"الداخلية" تطلق مسارات تدريبية على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيخاصاستشارية طوارئ: ضعف الرقابة السبب الأبرز لغرق الأطفال بالمسابحالتقرير السنوي لـ"جودة الحياة".. إنجازات تتجاوز المستهدفات