الرئيسية/محلياتالجوالون.. ركيزة حماية موارد محمية الإمام تركيمهام الجوالين تشهد تطورًا مستمرًا من خلال توظيف التقنيات الحديثة1 أغسطس 2026 00:24آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 00:24الجوالين يشكلون ركيزة حماية موارد محمية الإمام تركيأأرفحائ:أخبار 24التقنيةالدرونالمحميات الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإخلاء طبي لمواطن من طرابزون إلى المملكة"طيران الرياض" يطلق رحلاته المباشرة إلى كوالالمبوراعتماد قواعد جديدة لتسوية مخالفات حقوق المؤلفاستمرار العمل باختصاص "البلديات" برسوم جمع النفايات