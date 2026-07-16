الرئيسية/محليات"الجيومكانية" تنتهي من تصنيف 100 ألف نقطة اهتمام في الرياضتستهدف المبادرة الوصول إلى أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام تغطي المدينة16 يوليو 2026 22:23آخر تحديث : 16 يوليو 2026 22:31سيارة تابعة للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةمدينة الرياضالهيئة العامة للمساحةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد أكاديمي لـ4 منشآت تدريبية بـ"الداخلية"القصاص من مواطن اعتدى على آخر بالضرب حتى الموت بجازان"التجارة": ضبط 780 ألف منتج مخالف بالربع الثاني"الصحة" تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة