الرئيسية/محليات"الحج" تستكمل توقيع الاتفاقيات مع مكاتب شؤون الحجاجتحدد الاتفاقيات آليات التنسيق بين الوزارة ومكاتب شؤون الحجاج13 نوفمبر 2026 22:51آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 22:51 وزارة الحج والعمرة أأالرياض:أخبار 24الحجموسم الحجوزارة الحج والعمرةموسم الحج 1448التعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض ترفع جاهزيتها للأمطار بـ1963 عنصرًا بشريًا و6 آلاف معدة اكتمال تصنيع أولى طائرات "طيران الرياض" بالهوية اللؤلؤيةتنفيذ جسر ونفق عند طريق الثمامة مع طريق الشيخ حسن بن حسين غرامة 50 ألف ريال لمخالفات المحاسبة.. والسجن في جرائم الشيكات