الرئيسية/محليات"الحج والعمرة" تستعرض استعدادات مؤتمر الحج السادسالحدث الدولي يجمع 520 جهة ويطلق ملتقى التوعية7 نوفمبر 2026 18:06آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 18:311 / 2متحدث في مؤتمر ومعرض الحجأأجدة:أخبار 24موسم الحجوزارة الحج والعمرةخادم الحرمين الشريفينمؤتمر ومعرض الحجخدمة ضيوف الرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقطاع الصحي السعودي يحصد 36 جائزة دولية في لندنإعلان نتائج قبول دورة البكالوريوس بـ"فهد الأمنية"جامعة الجوف بالمركز الـ 38 عربيًا في تصنيف "تايمز" للجامعات فسح 50 محتوى سينمائيًا و25 للمسلسلات في أسبوع