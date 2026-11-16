الرئيسية/محلياتالحد لمدمن ترصّد لنساء واعتدى عليهن واغتصب إحداهنباغتتهن بالضرب المبرح وبالقوة والمغالبة علنًا لهتك أعراضهن وتجريدهن من ملابسهن16 نوفمبر 2026 12:11صورة ليلية لوزارة الداخلية في الرياض مضاءة بالأضواء الخضراءأأالرياض:أخبار 24الاعتداء بالضربوزارة الداخليةتعاطي المخدراتالقصاصالتعليقاتأأخبار ذات صلةتكليف 22 قياديًا في أمانة الرياض لتعزيز الأداء المؤسسي"صفوى – رحيمة" أفضل مشروع طرق بالشرق الأوسطنمو الإنفاق على البحث والتطوير 17% إلى 34.5 مليارًا في 2025توقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة