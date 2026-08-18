الرئيسية/محلياتالحقيبة المدرسية.. عبء صامت على ظهر الطفلتحذيرات ودراسات ترصد تأثير الوزن الزائد في صحتهم وأسلوب حياتهم18 أغسطس 2026 13:49آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 13:49حقيبة مدرسية مكتظة بالكتب والأدواتأأالرياض:أخبار 24الطالباتالزي المدرسيالطلابالمدرسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةحرم الملك تكرّم غدًا الفائزات بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآناكتمال مبادرة الحد من الفاقد والهدر الغذائيالدفاع المدني يستبق بدء الدراسة بجولات مكثّفة على المدارسديوان المظالم يفتح التقديم لطلاب الجامعات للتدريب في 12 تخصصًا