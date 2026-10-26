الرئيسية/محلياتالحقيل: إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري والتوسع ليشمل 5 ملايين عقارتوسع التسجيل العيني لتعزيز موثوقية الملكية وحفظ الحقوق وجذب الاستثمارات26 أكتوبر 2026 16:58لافتة زرقاء للهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24ماجد الحقيلالهيئة العامة للعقاروزارة البلديات والإسكانالتسجيل العيني للعقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةتخريج 518 طالباً وطالبة من الدفعة الـ44 بـ"جامعة نايف""البحرية" تُعوّم سفينة "جلالة الملك نيوم" في إسبانياخاصخريجو الطب الأعلى رواتب بمتوسط 16.9 ألف ريالإطلاق خدمة "أبشر سفر للزوار" للقادمين عبر المنافذ البرية