الرئيسية/محليات"الحقيل": توثيق التصرفات العقارية يحفز زيادة المعروض العقاري صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية25 أغسطس 2026 18:20آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 18:20السوق العقاري السعوديأأالرياض:أخبار 24الدعم السكنيماجد الحقيلالعقاراتوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاقية دولية لدعم المشاركة في إكسبو 2030 الرياضتوقعات الخريف.. ارتفاع متوسط للحرارة وأمطار حتى نوفمبرالجلاجل: السياسة الوطنية للإسعاف تهدف لرفع الجاهزية وحماية الأرواح"فنون العمارة والتصميم" تطلق منصة التعلم والتطوير المهني