الرئيسية/محلياتالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء تعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية25 أكتوبر 2026 19:00آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 19:00موظف أمام أحد العداداتأأالرياض:سليمان العنزيالمياهشركة المياه الوطنيةالشركة السعودية للطاقةالكهرباءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الموارد" توضح تفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص إصابتان إثر سقوط شظايا اعتراضية في خميس مشيط وأحد رفيدةتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بدءًا من يناير 2027توجيه ببدل شهري 500 ريال ورفع الحد الأدنى لـ"نطاقات" إلى 5 آلاف