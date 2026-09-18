الرئيسية/محليات"الخطوط السعودية" تدخل قائمة أفضل 15 شركة طيران عالميًا حصدت جائزتي أفضل موظفين وأفضل طاقم ضيافة جوية في الشرق الأوسط18 سبتمبر 2026 21:20آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 21:34الخطوط السعودية" تتسلم جائزة "سكاي تراكس" العالمية لشركات الطيرانأألندن:أخبار 24الطيرانلندنالسفرالخطوط السعوديةالخطوط الجوية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةعروض جوية وبحرية وبرية وألعاب نارية احتفالاً باليوم الوطني البنيان: تغيير مسمى الجامعة الإلكترونية توثيق لإرث أحد رجالات الدولة إطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن على الجامعة الإلكترونيةوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريب