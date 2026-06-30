الرئيسية/محلياتالخميس آخر موعد لتسجيل 14.8 ألف عقار بجدةهيئة العقار دعت الملاك للمبادرة بالتسجيل تفادياً الغرامات30 يونيو 2026 13:44آخر تحديث : 30 يونيو 2026 13:45طلبات التسجيل العيني للعقار ستظل مستمرة في جميع المناطق المعلنةأأالرياض:"أخبار 24"عقاراتالهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقارأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق