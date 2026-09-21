الرئيسية/محليات"الداخلية" تحذر من ترك العمالة تعمل لحسابها أو لدى الغيرتوعدت المنشآت بغرامة 100 ألف ريال مع منع من الاستقدام 5 سنوات21 سبتمبر 2026 15:44آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 16:03رجال أمن يضبطون مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةالعمالة المخالفةالوافدينالتعليقاتأأخبار ذات صلةسياسة موحدة لأعمال التفتيش والرقابة بـ5 مبادئ توجيهيةتخريج 155 ضابطاً من الدورة التأهيلية الـ55 للدفاع المدنياليوم الوطني يجمع الموهوبين بالوزراء والمسؤولين في 20 جهةبدء التسجيل العيني لـ22.9 ألف عقار بالرياض والقصيم الأحد