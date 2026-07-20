الرئيسية/محليات"الداخلية" تطلق مسارات تدريبية على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيفرص تدريب وتوظيف جديدة في الرتب العسكرية لتطوير مهارات الرجال20 يوليو 2026 14:34آخر تحديث : 20 يوليو 2026 14:34معسكر الحوسبة السحابية في معسكر طويق للقطاع الأمنيأأالرياض:أخبار 24الامن السيبرانيوزارة الداخليةالذكاء الاصطناعيأكاديمية طويقالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الجوازات" تُصدر 25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الإقامة والعملبدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـخاصاستشارية طوارئ: ضعف الرقابة السبب الأبرز لغرق الأطفال بالمسابحالتقرير السنوي لـ"جودة الحياة".. إنجازات تتجاوز المستهدفات