الرئيسية/محلياتالدعيلج يستعرض في مؤتمر الحج جهود منظومة الطيران المدني 94 % من ضيوف الرحمن يصلون إلى المملكة عبر المنافذ الجوية9 نوفمبر 2026 21:18آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 21:49رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلجأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيالحجاجضيوف الرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وتحويلها عن بُعد"الطاقة": استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورةاستئناف أعمال ربط السيل الكبير بطريق الرياض - الطائف إطلاق مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2027