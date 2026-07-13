الرئيسية/محلياتالدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ حوثية استهدفت المنطقة الجنوبيةوزارة الدفاع: اعتراض ناجح لصواريخ حوثية استهدفت المنطقة الجنوبية13 يوليو 2026 20:11آخر تحديث : 13 يوليو 2026 21:23وزارة الدفاعأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيالدفاعات الجوية السعوديةالحوثيينالسعوديةالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمطالبة شورية بتوسيع استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك"سير" تحتفي بخريجي مسار "واعد"خاصمحمد مبروك.. أصغر تاجر تمور في سوق عتيقة بالرياضقائمة وتحت الترسية.. مشاريع تنموية بقيمة مليار ريال في تبوك