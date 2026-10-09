الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: أمطار على معظم المناطق حتى الأربعاءهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة10 أكتوبر 2026 02:06آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 02:06أمطار على مدينة جازانأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادامطارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةهاكاثون الطفولة يستقبل المشاركين في نسخته الأولى التحالف: دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الحوثيخاص"سير" تبدأ تسليم سياراتها أواخر الربع الأول من 2027أمير الرياض يفتتح الأحد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل