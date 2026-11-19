الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: تعرض أحد أبراج المركز المالي بالرياض لهجوم إرهابي حوثيباشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه19 نوفمبر 2026 18:05آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 18:21الدفاع المدني: تعرض أحد أبراج المركز المالي بالرياض لهجوم إرهابي حوثيأأالرياض:أخبار 24القانون الدوليالميليشيا الحوثيةالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيهجوم ارهابيالأضرار الماديةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد أسماء 30 فائزًا في مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم ترقية 2201 فرد من منسوبي الأمن العاماستمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق حتى الثلاثاءتطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي مطلع 2027