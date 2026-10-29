الرئيسية/محليات"الدفاع المدني": زوال الخطر عن الرياض والخرج ونجراندعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة29 أكتوبر 2026 11:10آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 20:16تقف صفارة الإنذار البيضاء الحديثة بشكل بارز مقابل سماء زرقاء صافية، مما يشير إلى أنظمة التحذير العامة.أأالرياض:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةبرنامج التحول الوطني يتصدر الارتباط الوظيفي للمرة الثالثةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقةالجوازات تجدد دعوتها لليمنيين للاستفادة من مهلة التصحيح