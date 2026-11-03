الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن الرياض ونجراندعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية 4 نوفمبر 2026 02:48آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 10:07تعرض شاشة الهاتف الذكي تنبيهًا وطنيًا للطوارئ حول خطر سقوط مقذوف، مع تعليمات للسلامة والاتصال بالطوارئأأالرياض:أخبار 24صافرات الانذارالدفاع المدنياجهزة الانذارالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار خريفية متوقعة على 10 مناطقإطلاق مبادرة لإحياء 313 هكتارًا من المراعي الطبيعيةوزير السياحة يفتتح جناح "أرض السعودية" بسوق السفر العالمي بلندنالبَرَد يكسو نفود حائل