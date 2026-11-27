الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن الشرقية والخرج وجازان والخميسدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة28 نوفمبر 2026 01:09آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 12:06الإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالخرجصافرات الانذارمنطقة جازانالدفاع المدنيالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليااعتراض صاروخين كروز وباليستي باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية"الأرصاد": سحب ماطرة متوقعة على 4 مناطق