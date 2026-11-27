الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن الشرقية والخرج وجازاندعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة28 نوفمبر 2026 01:09آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 11:20الإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالخرجصافرات الانذارمنطقة جازانالدفاع المدنيالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التحالف": اعتراض صاروخ طواف (كروز) أطلق باتجاه الرياض"الأرصاد": سحب ماطرة متوقعة على 4 مناطق جامعة بيشة تحصد ذهبية دولية بابتكار ذكي لخدمة الحجاجأمير الجوف يصدر قرارين لتعزيز التعليم التنموي ودعم الأسرة