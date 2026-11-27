الرئيسية/محليات"الدفاع المدني": زوال الخطر عن الشرقية والخرجدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة28 نوفمبر 2026 01:09آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 01:20الإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالخرجصافرات الانذارالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمير الجوف يصدر قرارين لتعزيز التعليم التنموي ودعم الأسرةتخريج 49 خريجاً من ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي"نظام التصاميم".. حماية للتكوينات الزخرفية والجمالية وغرامة للمزورينحماية لمدة 10 سنوات والسجن والغرامة لمخالفي نظام "الدارات المتكاملة"