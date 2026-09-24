الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن جازانالدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في جازان 25 سبتمبر 2026 02:29آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 02:49صافرات الانذار التابعة للمنصة الوطنية للإنذار المبكر أأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالمديرية العامة للدفاع المدنيجازانالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةحرس الحدود يحتفي باليوم البحري بعروض ومسيرات واسعة"البحر الأحمر" تطلق المنصة الموحدة للسياحة الساحلية "رسا"مفتي المملكة للمرابطين: كونوا صفًا واحدًا تجاه جماعة الحوثي الضالةإيقاف "أسيج" عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات