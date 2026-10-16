الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها 17 أكتوبر 2026 01:50آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 01:54صافرات الإنذار التابعة للمنصة الوطنية للإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرأبهاالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مبادرة لنثر البذور وحصاد الأمطار شرق لينة الهلال الأحمر ينقذ معتمراً في المدينة بعد توقف نبضهتحديد اشتراطات تأجير قوارب النزهة في البحر الأحمرأمر ملكي بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالم