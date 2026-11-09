الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن مدينة الرياضدعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة 9 نوفمبر 2026 09:17آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 10:07تنبيه زوال الخطر على شاشة هاتف ذكيأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرصافرات الانذارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة قبول 1853 متدربًا بالاختصاصات الدقيقة للبورد السعودي 2027استدعاء 155 مركبة "JAECOO J7" لخلل قد يتسبب بتوقف المحرك"الأرصاد": أمطار غزيرة متوقعة في الشرقية والرياضجامعة الملك خالد تحقق المركز الثامن عربيًا بتصنيف التايمز