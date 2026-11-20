الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن مدينة جيزاندعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة.20 نوفمبر 2026 03:03آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 03:09صفارة إنذار بيضاء اللون مثبتة على عمود طويل أأالرياض:أخبار 24صافرات الانذارجيزانالدفاع المدنياجهزة الانذارالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض الأولى عالميًا في الخدمات الإلكترونية المحليةجامعة الملك عبدالعزيز تتصدر QS للاستدامة عربيًا ومحليًا المملكة وأمريكا تطلقان مبادرتين تعليميتين جديدتين المملكة الأولى عالميًّا في الخدمات الحكومية الرقمية