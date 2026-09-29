الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن منطقة نجراندعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا29 سبتمبر 2026 13:36آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 13:47الإنذار المبكرأأنجران:أخبار 24الانذار المبكرصافرات الانذارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط عمالة مخالفة تُدرب هاربين على إدارة المتاجر الإلكترونيةبدء التسجيل العيني لـ11.7 ألف قطعة عقارية في ثلاث مناطق 11 أكتوبرالقصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بأداة حادة في الجوفتمديد التسجيل في "معسكر الابتكار الإعلامي" حتى 15 أكتوبر