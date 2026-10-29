الرئيسية/محليات"الدفاع المدني": زوال الخطر عن منطقة نجراندعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة29 أكتوبر 2026 11:10آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 11:14تقف صفارة الإنذار البيضاء الحديثة بشكل بارز مقابل سماء زرقاء صافية، مما يشير إلى أنظمة التحذير العامة.أأنجران:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةنظام المعاملات التجارية يوحّد التشريعات في وثيقة واحدةوزارة الحج والعمرة تحصد جائزة أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا خليجيًاديوان المظالم يحقق ٩٠٪ من مستهدفاته الاستراتيجية في الربع الثالث"الأرصاد" يتوقع استمرار الأمطار على أجزاء من 9 مناطق