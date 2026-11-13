الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن منطقة نجران دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة14 نوفمبر 2026 01:44آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 01:54أطلق الدفاع المدني إنذارات مبكرة أأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالدفاع المدنياجهزة الانذارنجرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تحتفي بتأهل 2005 طالب وطالبة إلى "نسمو""الحج" تستكمل توقيع الاتفاقيات مع مكاتب شؤون الحجاجالرياض ترفع جاهزيتها للأمطار بـ1963 عنصرًا بشريًا و6 آلاف معدة اكتمال تصنيع أولى طائرات "طيران الرياض" بالهوية اللؤلؤية