الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران والسليل وأبهادعا السكان لاتباع إرشادات السلامة وتجنب التصوير وتداول المقاطع المجهولة18 أكتوبر 2026 00:07آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 21:46الدفاع المدنيأأالرياض:أخبار 24ابهاالدفاع المدنيخميس مشيطالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق برنامج لتطوير الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات المملكة تنضم إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري انطلاق النسخة الثانية من "صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي"مسؤول دولي: تجربة "غرفة حالة التعليم والتدريب" نموذج يحتذى به