الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن ينبع وجازان وخميس مشيطدعا السكان لاتباع التعليمات وتجنُّب التجمهر والتصوير نهائيًا16 أكتوبر 2026 12:47آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 22:38مركبة تابعة للدفاع المدني وفي الإطار شعار المديريةأأينبع:أخبار 24الانذار المبكرينبعالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديد اشتراطات تأجير قوارب النزهة في البحر الأحمرأمر ملكي بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالمتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع التحالف: تدمير صاروخين "كروز" و3 مسيّرات وصاروخ باليستي